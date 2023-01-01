UEFA, 2023'te izlenecek oyuncular arasında Fenerbahçeli Arda Güler'in de bulunduğu değerlendirmesini yaptı. UEFA, Arda için 'Türk Messi' lakabını öne çıkardı. İşte gelişmeler...





İLK KEZ A MİLLİ TAKIM'A DAVET EDİLDİ

Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından İskoçya ve Çekya ile oynanan hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna davet edilmişti.

İskoçya maçında süre alamayan Arda Güler, Çekya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve Antep halkı Arda Güler'e destek olmuştu.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği alt yapısından kadrosuna kattığı ve geçen sezon Türk futboluna kazandırdığı Arda Güler, birçok Avrupa devi tarafından yakından takip ediliyor.





İTALYANLAR NAPOLI İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Arda Güler'in Fenerbahçe'deki performansı ve potanisyeli İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi etkiledi. Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi yıldızları kadrosuna katan Napoli bu kez gözünü Arda Güler'e dikti.





Napoli'ye yakınlığı ile bilinen haber siteleri İtalyan ekibinin Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağını iddia etmişti.

Ayrıca İtalya'dan Corriere dello Sport, Milan'ın da Arda Güler ile yakından ilgilenen takımlar arasında olduğu ve bu transferde Napoli ile rekabete hazır olduğunu vurgulanmıştı.

FENERBAHÇE VE GENÇLERBİRLİĞİ ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği, Arda Güler'in sonraki satışından elde edilecek pay konusunda anlaşma sağladı. Gençlerbirliği, Arda'nın bir sonraki satışından yüzde 20'lik bir paya sahipti. Yapılan anlaşmaya göre bu pay tamamen ortadan kalkacak ve Arda Güler'in transferinden elde edilen gelir sadece Fenerbahçe'ye kalacak.





Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon Euro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız" diye konuştu.

UEFA'DAN ARDA GÜLER TAVSİYESİ

Avrupa futbolunun patronu UEFA, yeni yıl için futbolseverlere tavsiyelerde bulundu. '2023'te izlenmesi gereken oyuncular: Avrupa futbolunda bu sene kimin yıldızı parlayabilir?' başlığıyla yayınlanan haberde Fenerbahçeli Arda Güler'e de yer verildi.

'SÜPER LİG'İN EN GENÇ GOLCÜSÜ'

Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği için UEFA'nın internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:





"Dripling yeteneği ve delici pasları nedeniyle 'Türk Messi' olarak adlandırılan oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu. Bu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde de dikkatleri üzerine çekti ve 2008'den bu yana Türkiye'yi temsil eden en genç oyuncu oldu."

ATTIĞI GOLLER GÖSTERİLDİ

Makalenin görselinde Arda Güler en başta yer alırken, Fenerbahçe'nin genç yıldızının UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golün görüntülerine de yer verildi.

BONSERİVİSİ DE ORTAYA ÇIKTI

Arda Güler, bu sezon eğer belli bir maç sınırına ulaşırsa serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olacak. Aksi taktirde Arda 5 milyon Euro'ya serbest kalacak. Ancak Arda'nın bu maç sınırını aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hollanda devinin bu 20 milyon Euro'luk rakamı makul bulduğu ve sezon sonunda bu parayı Fenerbahçe kulübüne vererek Arda'nın bonservisine sahip olmak istediği ifade ediliyor.





DÜNYA YILDIZI OLACAK

17 yaşındaki Arda Güler sadece Türk futbolunun değil, Avrupa futbolunun da önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Arda Güler, bu sezon az sayıda da olsa Fenerahçe formasıyla çıktığı maçlarda da klasını fazlasıyla göstermeyi başardı.

Arda Güler ayrıca İngiltere'den The Guardian'ın en heyecan verici 60 yetenekli futbolcu listesinde de yer aldı.





BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 karşılaşmada görev yaptı. Genç yıldız bu maçlarda 3 gol atarken 1 asistle oynadı. Ayrıca Arda Güler bu sezon ilk kez A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi. (Skorer)