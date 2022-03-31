Slovenya’da düzenlenen U17 Elit Tur maçlarından sonra 16 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İsrail’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine kalma başarısı gösteren milli takımımızın teknik direktörü Soykan Başar, Arda Güler’i överek Fenerbahçe ’de A takımla çıktığı antrenmanların onda yarattığı olumlu değişime dikkat çekti. Turnuvaya katılan 4 takım içinde futboluyla öne çıkarak dikkatleri üzerine çeken 3 genç futbolcudan birinin Arda Güler olduğunu belirten U17 Milli Takım Teknik Direktörü Soykan Başar, Arda ile ilgili soruları şöyle yanıtladı:

Emek harcayanlara teşekkürler

“Arda, A takımla idmana çıktığı için doğru beslenme ve uyku disiplini sağlaması fizik gücüne çok olumlu yansımış. Zaten çok yetenekli bir gençti. A takım oyundaki liderlik özelliklerini geliştirmesini, oyuna daha fazla katkı vermesini ve topun takımda daha fazla kalması için pas oyununu çok iyi yönlendirmesini geliştirmiş. Arda takıma anlamda katkı sağladığı gibi defansif anlamda da görevini başarıyla yaptı 2 gol, 2 asist yaparak skor anlamında katkısını da verdi. Emek harcayan herkese teşekkür ederiz.

Fizik ve mental olarak çok güçlü

Arda arkadaşlarıyla çok uyumlu ve sevilen bir genç. Kendisi Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söyledi. Herkes tarafından ağabeylik gördüğünü, kendisine sahip çıkıldığını, takımın tamamının üzerine titremesinden çok mutlu olduğunu anlattı. Bunları duymak bizleri de tabii ki çok sevindirdi. Bu içsel duyguları elbette ki futboluna da olumlu yansıyor. Gün geçtikçe temposunu daha da artıracak ve daha seri bir oyuncu olacak.

Fizik ve mental olarak çok güçlenmiş. Özellikle son karşılaşma çok gergindi. Bir final maçı gibi olmasına rağmen Arda Güler’in soğuk kanlı özelliği ve öz güveni ön plana çıktı.”

HEDEFiMiZ KUPA

Avrupa’nın en iyi 16 takımı arasına kalma başarısını gösteren U-17’lerde Başar hedeflerini şu sözlerle aktardı: “Çocukların hepsi inanılmaz mutlu ve gururluydular. Hedef artık Avrupa şampiyonluğu. Arda da bu takımda olmaktan keyif alıyor. Hepsi birbirini sahiplendi, turnuvamın son maçında Slovenya attığımız golün sevinci ve bitiş düdüğünden sonraki kucaklaşma her şeyi özetliyor.”

Kaynak: Hürriyet