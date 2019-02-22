Fenerbahçe Avrupa'dan elendi, ligde küme düşme hattında, Türkiye Kupası'nda ise bir kez daha hüsran yaşadı.

Ancak Sarı Lacivertliler'de alttan alta, görünmeyen şekilde müthiş bir altyapı hareketliliği yaşanıyor.

Portekizliler, Yusuf Mert Tunç'u radarlarına aldılar

U-21 takımının 1.87'lik solak forveti Yusuf Mert Tunç, bu sene müthiş bir çıkış yakaladı ve şu anda ligde 13 golle gol krallığı yarışında lider...

"Slimani yerine oynasın" diyorlar!

2000 doğumlu oyuncu taraftarların da U-21 maçlarında takip ettiği ve "Slimani oynayacağına forvette o olsun" dediği isimlerden.

Merih Demiral gibi elden kaçabilir!

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe altyapısından çıkan ancak asgari ücret teklif edilen Merih Demiral, kulübe ret cevabı vermiş ve Portekiz'in yolunu tutmuştu. Merih daha sonra kısa sürede Alanyaspor'a gelmiş, buradan da Sassuolo'ya gitmişti. İsmi şu sıralar Juventus ile anılıyor.

Neden Portekiz'e gidiyorlar?

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç forvetlerinden Erdinç Mergen de Portekiz'in Tondela takımına transfer olmuştu.

Peki neden altyapıda değer bulamayan oyuncular Portekiz'e gidiyor? Bu sorunun cevabı sorunun içinde çok net veriliyor aslında.

Keşfettiler!

Gençler Türkiye'de değer bulamıyor. Asgari ücretle oynamak durumundalar ve yükü kaldıramıyorlar. Avrupa'da böyle bir stres yok. Özellikle Portekizliler, son senelerde Türkiye'deki havuzu keşfettiler. Kulübe 60-70 bin euroluk yetiştirme bedelini verip, genç oyuncuları alıyorlar. Gelişim kaydedildiğinde de çok daha büyük paralara yine Türk kulüplerine ya da diğer Avrupa takımlarına satıyorlar.

Oyuncu da Türkiye'de bulamadığı değeri, orada görüyor. Dil öğreniyor, futbolunu ve mantalitesini geliştiriyor. Bu da kariyerine direkt etki ediyor.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler