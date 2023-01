Fenerbahçe 'de ara transfer döneminde kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertlilerde bir de sürpriz ayrılık kapıda...

'TARAFTARIMIZ HEP DESTEK OLSUN'

İrfan Can Eğribayat, kupadaki Rizespor mücadelesinde kaleyi korumuştu. Bu sezon ikinci kez resmi maçta görev yapan 24 yaşındaki file bekçisi taraftara çağrı yaptı.

İrfan Can, “Onlardan ricam, bize hep destek versinler. 3 kulvarda yarışıyoruz. Taraftarımızın benim adımı zikretmeleri hoşuma gidiyor ama bunu Altay’ı ya da başka bir takım arkadaşımızı incitmeden yapmaları lazım. Seviniyorsak da üzülüyorsak da bunu hep birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.

MICHAEL FREY, SCHALKE'YE GİTTİ

Kanarya’da bir türlü beklentileri karşılayamayan İsviçreli forvet, geçen sezon 2 milyon Euro’ya Belçika’nın Antwerp takımına satılmıştı. Frey, burada başarılı bir performans sergiledi. Bu sezon 9 gol atan 28 yaşındaki oyuncu, bir süredir Alman ekiplerinin radarındaydı. Transfer yarışını kazanan Schalke oldu.

Mavi-Beyazlılar, Frey’i sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı. Sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer aldığı öğrenildi.

İLK GÜNKÜ HEYECAN

İsmail Yüksek, 4.5 yıllık yeni sözleşmeye imzayı attı. Bu sezon Jesus ile birlikte müthiş bir çıkış yapan İsmail Yüksek, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe’ye geldiğim ilk günkü heyecanı yaşıyorum” dedi.

Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda sürpriz bir şekilde İsmail Yüksek’i Gölcükspor’dan transfer etmişti. Ancak İsmail’in ilk yılları, kiralık olarak başka takımlarda geçti. Bu sezon da aynı kaderi yaşanması beklenirken, Jorge Jesus adeta sihirli bir değnekle öğrencisinin kariyerine dokundu. Kimsenin kadroda görmeyi beklemediği 23 yaşındaki futbolcu, bir anda Milli Takım’a kadar yükselen bir isim haline geldi. Sarı-Lacivertliler, bir süredir başarılı oyuncunun sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yürütüyordu. Dün beklenen açıklama geldi. İsmail Yüksek, kulübüyle olan kontratını 4.5 yıllığına uzattı.

‘Çok teşekkür ederim’

23 yaşındaki futbolcu, imzanın ardından yaptığı açıklamada çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi. İsmail Yüksek, “Hayatımın en güzel günlerinden biri. Attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı. Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm” dedi. Başarılı oyuncu, “Fenerbahçe’yle buluştuğum ilk günü hiç unutmayacağım. Çok mutluydum. Çocuksu bir heyecanım vardı, şu anda aynı heyecanı hissediyorum” diye konuştu.

‘Çok çalışmam gerek’

İsmail sözlerini şöyle noktaladı: “Bu sözleşmeden sonra hedefler benim için daha da zorlaştı. Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bunun için daha da çok çalışmam gerekiyor. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim.”

İSAK VURAL KİRALANIYOR

Sarı-Lacivertliler’in geçen sezon akademiye transfer ettiği 16 yaşındaki yetenek için İsveç basınından önemli bir iddia geldi. Buna göre ülkenin iki kulübü Hammarby ve AIK Solna, İsak Vural’ı kiralamak için harekete geçti.

ŞUBAT 2022'DE GELMİŞTİ

Fenerbahçe, 28 Şubat 2022'de İsak Vural'ı kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı. Genç yaşta kanıtladığı yeteneğiyle dikkat çeken ve Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan genç oyuncu, Fenerbahçe'nin geleceği adına büyük önem taşıyan isimlerden...

ALİ KOÇ'TAN BÜYÜK ÖVGÜ

Fenerbahçe; 17 Mart 2022'de futbol yapılanması kapsamında genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu (4 sezon), Arda Güler (3 sezon), Muhammed Gümüşkaya (4 sezon), Melih Bostan (5 sezon), Osman Ertuğrul Çetin (2+1 sezon) ve İsak Vural (3 sezon) ile yeni sözleşmeler imzalamıştı. Burada konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsak Vural için övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Yaptığı açıklamada Ali Koç, "Evet, İsak Vural; takımımızın en yeni üyesi, bu masanın en genç üyesi, onu Ferdi ile Arda’ya teslim ettim. Ferdi’nin hikayesi çok benzer, Avrupa’dan gelmesi, annesi-babası vs. hatta pozisyonları bile… Arda’yla da oda arkadaşılar. Saf bir yetenek, kendisini keşfetmeye gerek yok zaten Avrupa futbolunu takip eden herkes biliyordu. Onu büyük kulüplerden cezbetmemiz aslında çok da düşündüğümüz bir konu değildi ama kısmet. Kısmete inanıyorsanız kısmette bir şey olacaksa öyle ya da böyle oluyor. Birçok kulübün de peşinden koştuğu İsak ki dört lisan biliyor ve şu an Fenerbahçemizde. O da ana dili Türkçe olmadığı için İngilizce konuşacak. Fakat Ferdi’nin annesi Kanadalı, babası Türk; burada da baba Türk, anne İsveçli ve 12 yaşından beri de Portekiz’de. Bu hikayeyi bir gün daha kapsamlı anlatırız. Ama tek bir sebep vermem gerekirse İsak’ın babası Türkiye’den kopmuş olmalarına rağmen fanatik derecede Fenerbahçeli. Bütün maçlarını seyrediyorlar, dolayısıyla evlatlarını da öyle yetiştirmiş ve bir kızı, iki oğlu var. Dolayısıyla İsak, Türkiye’de pek yaşamadı, tatile geliyordu ama babasından dolayı Fenerbahçe’yi yaşadı. İsak, doğduğundan beri Fenerbahçe’yi yaşıyor. Herhalde masadaki en heyecanlı kişi de odur, çünkü aramıza çok yeni katıldı. Ondan da çok büyük beklentilerimiz var. Bizim A Takımda idman yapacak, U19 sizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz U19’un şampiyonluk şansı çok yüksek. Tabii Arda’nın da oraya çok büyük katkıları vardı, Arda daha sürekli ve kalıcı bir şekilde A Takıma geçince biraz eksikliği hissedildi. İnşallah eksikliği de İsak dolduracaktır. Kendisine de söylüyorum; ‘senden beklenti büyük’. Hepinizden beklenti büyük ama her şeyin yeri ve zamanı vardır. Onun için çok büyük sabır ve desteğe de ihtiyacı olacaktır. Tüm bu masada olan arkadaşlarımız gibi kendisinin de çok uzun süreler Fenerbahçe’ye hizmet edeceğine, hem sportif anlamda hem de ekonomik anlamda Fenerbahçe’ye katkıları olacağına inanıyorum, düşünüyorum. Onun da yolu açık olsun" demişti.

ÇOCUKLUK AŞKI

17 Mart 2022'de düzenlenen basın toplantısında Ali Koç'tan sonra söz alan İsak Vural ise çocukluğundan bu yana kalbinde bu renkler olduğunu belirtmişti.

Yaptığı açıklamada genç oyuncu, "Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah bir mesaj almıştım, bugün söylemem gerekenlere dair ama onları söylemeyeceğim. Ben, kalbimde olan bu renklere olan aşkı kendi kelimelerimde tasvir edeceğim. Ben, sarı lacivert renklerle doğmuş, sarı lacivert formalarla büyümüş bir çocuk olarak hep bu güzel stadyumda, dünyanın en iyi taraftarlarına karşı oynamanın hayaliyle büyüdüm. Gerçekten burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Babam ve büyükbabam onlar iyi bir Fenerbahçe taraftarıydı. Ne mutlu ki bunu bana aşıladılar. Gerçekten çok mutluyum. Bu takıma yardım edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

TARİHE GEÇTİ

19 Nisan 2022'de Fenerbahçe, dostluk maçında Shakhtar'ı konuk etmişti.

O dönemde takımın başında bulunan İsmail Kartal, 75. dakikada İsak Vural'ı oyuna almıştı ki 15 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe tarihinde bu formayı giyen en genç isim olmuştu.

TERCİHİ BELLİ

Hammarby ve AIK Solna'nın İsak'ı kiralık olarak kadrolarına katmak istedikleri ifade ediliyor.

Genç futbolcunun tercihinin ise altyapısından yetiştiği ve 11 yaşındayken Benfica için ayrıldığı Hammarby olduğu belirtildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin ilerlediği, İsak’ın sezon sonuna kadar doğduğu ülkeye geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.