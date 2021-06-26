Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezon maç kadrolarına dahil olan genç oyuncu Fatih Yiğit Şanlıtürk, antrenmanlardaki ve U19'daki performansı ile de öne çıktı. Fatih Yiğit Şanlıtürk 7 kez resmi maçta kadroya girerken iki maçta da süre aldı.

Fenerbahçe'de orta sahasının geleceği olarak görülen 18 yaşındaki futbolcuyu Avrupa'dan takımlar takibe aldı. Konuyla ilgili Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment'ten açıklama geldi. Cihan Ercüment, "Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Avrupa takımları tarafından takip edildiğini biliyoruz. Fatih'in hedefi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve A Milli Takım 'da formasını giymek." dedi. (Ajansspor)











