21 yaşındaki file bekçisi, ilk derbisindeki performansla göz doldurdu. Hatasız bir maç çıkaran Altay Bayındır, Lemina’nın 2, Nagatomo’nun ise 1 şutunda kritik kurtarışlara imza atarak takımının Aslantepe’den puanla dönmesinde önemli pay sahibi oldu.

Altay, Galatasaray karşısındaki formuyla, maçı FANATİK’e değerlendiren Mircea Lucescu’nun takdirini kazanırken, sosyal medyada da Sarı-Lacivertli taraftarların övgülerini aldı. Genç file bekçisini mücadelenin ardından tebrik eden ilk isim de antrenör Volkan Demirel oldu.