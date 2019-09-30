Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'a övgü dolu sözler!
21 yaşındaki file bekçisi, ilk derbisindeki performansla göz doldurdu. Hatasız bir maç çıkaran Altay Bayındır, Lemina’nın 2, Nagatomo’nun ise 1 şutunda kritik kurtarışlara imza atarak takımının Aslantepe’den puanla dönmesinde önemli pay sahibi oldu.
21 yaşındaki file bekçisi, ilk derbisindeki performansla göz doldurdu. Hatasız bir maç çıkaran Altay Bayındır, Lemina’nın 2, Nagatomo’nun ise 1 şutunda kritik kurtarışlara imza atarak takımının Aslantepe’den puanla dönmesinde önemli pay sahibi oldu.
Altay, Galatasaray karşısındaki formuyla, maçı FANATİK’e değerlendiren Mircea Lucescu’nun takdirini kazanırken, sosyal medyada da Sarı-Lacivertli taraftarların övgülerini aldı. Genç file bekçisini mücadelenin ardından tebrik eden ilk isim de antrenör Volkan Demirel oldu.