Valencia ve Serdar Dursun sakat, Samatta da UEFA listesinde yer almayınca Vitor Pereira forvetsiz kaldı. Portekizli çalıştırıcı, hücum hattını Mesut, İrfan ve Zajc üçlüsüyle kurdu. Bu oyuncular sürekli yer değiştirerek oynadı ama Sarı-Lacivertliler pozisyona girmekte zorlandı. Özellikle Mesut ve İrfan gibi yetenekli ayaklar, Helsinki savunmasının kilidini açmakta zorlandı. Pereira, 62. dakikada cesur bir değişiklik yaparak Mesut'u kenara aldı, Muhammed Gümüşkaya'yı sahaya sürdü. 20 yaşındaki yıldız adayı, sadece 3 akika sonra topla ilk buluşmasında muhteşem bir gol atarak galibiyeti getiren isim oldu.





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Taraftar mest oldu

Tribünler, Muhammed'in golünün sevincini yaşarken, 67. dakikada altyapının yeni prensi Arda Güler'in de oyuna girmesiyle adeta mest oldu. Arda, henüz 16 yaşında olmasına rağmen sahada kendine güvenen duruşu ve soğukkanlı oyununun yanı sıra mücadelesiyle alkış aldı. Maçtan önce yıldızları tribüne çağıran taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde uzun süre Arda ve Muhammed için tezahürat yaptı.







