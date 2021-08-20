Fenerbahçe'nin genç futbolcuları mest etti
Forvetsiz Fenerbahçe'de Mesut ve İrfan gibi yetenekli ayaklar, rakip savunmanın kilidini açamadı. 62'de oyuna giren 20 yaşındaki Muhammed, topla ilk buluşmasında jeneriklik golle galibiyeti getirdi. 67. dakikada maça dahil olan 16'lık Arda Güler de mücadelesiyle alkış aldı.
Valencia ve Serdar Dursun sakat, Samatta da UEFA listesinde yer almayınca Vitor Pereira forvetsiz kaldı. Portekizli çalıştırıcı, hücum hattını Mesut, İrfan ve Zajc üçlüsüyle kurdu. Bu oyuncular sürekli yer değiştirerek oynadı ama Sarı-Lacivertliler pozisyona girmekte zorlandı. Özellikle Mesut ve İrfan gibi yetenekli ayaklar, Helsinki savunmasının kilidini açmakta zorlandı. Pereira, 62. dakikada cesur bir değişiklik yaparak Mesut'u kenara aldı, Muhammed Gümüşkaya'yı sahaya sürdü. 20 yaşındaki yıldız adayı, sadece 3 akika sonra topla ilk buluşmasında muhteşem bir gol atarak galibiyeti getiren isim oldu.
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Taraftar mest oldu
Tribünler, Muhammed'in golünün sevincini yaşarken, 67. dakikada altyapının yeni prensi Arda Güler'in de oyuna girmesiyle adeta mest oldu. Arda, henüz 16 yaşında olmasına rağmen sahada kendine güvenen duruşu ve soğukkanlı oyununun yanı sıra mücadelesiyle alkış aldı. Maçtan önce yıldızları tribüne çağıran taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde uzun süre Arda ve Muhammed için tezahürat yaptı.