Çift yönlü orta saha

Berat Ayberk Özdemir, 2 sezon önce kiralandığı Hacettepe’deki performansıyla çıkış yaptı. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de mücadele eden Gençlerbirliği’nde şans bulmaya başlayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig’deki futboluyla dikkat çekti. Berat, orta sahanın ortasında oyunun iki yönünü de etkili oynayabilen bir futbolcu. Genç futbolcu, top takımındayken isabetli paslarıyla beğeni toplarken, rakibe geçtiğinde ise kesici özelliğiyle ön plana çıkıyor. Berat, bu sezon 9 Süper Lig maçında 1 gol kaydetti. Fenerbahçe’nin gözlemci ekibi, yabancı sayısının azaltılmasının planlandığı bu dönemde 21 yaşındaki futbolcunun iyi bir transfer olacağı görüşünde. Sarı-Lacivertliler’in Başkent ekibine yeni sezon için teklif yapması bekleniyor.

Devler onun peşinde

Türk futbolunun oyuncu yetiştirme fabrikası olan Altınordu’nun vitrine sunduğu son isimlerden biri Ravil Tagir. Kazak asıllı Ravil, henüz 16 yaşında olmasına rağmen İzmir ekibinin savunmasının vazgeçilmezi konumunda. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer gibi gençlere forma vererek yıldızlarını parlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Ravil’i bu sezon 9 lig maçında da görevlendirdi. Süratli bir stoper olan ve sol ayağını kullanan Ravil, Juventus ve Manchester City gibi devlerin de radarında. Daha önce Altınordu’da görev yapan, Fenerbahçe Altyapı Akademisi Gözlemci Sorumlusu Serhat Pekmezci, sunduğu raporda 16 yaşındaki savunmacının mutlaka takıma kazandırılmasını tavsiye etti. Ravil için Altınordu’yu ikna etmek kolay olmayacak.



