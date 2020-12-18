Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda elmacık kemiğinden ameliyat olan Harun Tekin, maç kadrosuna dahil edildi. Kart cezalısı Altay'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta ve Lemos yer almadı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda elmacık kemiğinden ameliyat olan Harun Tekin, maç kadrosuna dahil edildi.
Kart cezalısı Altay'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta ve Lemos yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK kadrosu:
Harun, Oytun, Nazım, Gökhan, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Sosa, Ozan, Eyüp, Mert Hakan, Pelkas, Ömer Faruk, Ferdi, Sinan, Thiam, Ademi, Cisse.