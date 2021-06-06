Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanık hakkında 2016 yılında dava açılmıştı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava önceki gün sonuçlanmış, sanıklara bin yıldan fazla hapis cezaları verilmişti. Bu durum, dış basında da yankı uyandırdı. Birçok medya kuruluşu, sanıklara verilen cezaların uzunluğuna dikkat çekti. Haber ajansı Reuters, “Türk mahkemesi, Fenerbahçe davasında bin yıllık cezalar verdi. Mahkemenin kararına göre sözde şike suçlamaları FETÖ ile bağlantılı savcılar tarafından yapıldı” ifadelerini kullandı.

‘Ülke dışına kaçtılar’

ABD’den ESPN, “Fenerbahçe’nin daha önce ceza aldığı davanın hakimleri ve savcıları ülke dışına kaçmıştı. Komplo davasında bin yıllık hapis cezaları verildi” diye yazdı. Fransa’nın önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe ise haberi okuyucularına, “Türkiye’de sahte şike suçlamalarına müebbet hapis cezaları çıktı. 2011’de Türk futbolunu sarsan ve Fenerbahçe’yi de içeren sahte şike suçlamalarının davasında 3 kişi, toplam 2 bin yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı” ifadeleriyle duyurdu. Almanya ve Hollanda’daki haber kuruluşları da benzer haberlerle dava sonucunu sayfalarına taşıdı.