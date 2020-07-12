Vedat Muriç ve Mert Hakan Yandaş transferlerinde ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli ekibin Henry Onyekuru ile ilgili transfer planı da ortaya çıktı. Kanarya, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi. Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun ikinci yarısında Galatasaray'dan 600 bin Euro almıştı.

Ezeli rakipler transfer karşı karşıya

Son dönemde ezeli rakibi Galatasaray'la birçok transferde yarışan Fener, Muriç'i Cimbom'un elinden almıştı. Eski Galatasaraylı Rodrigues'i de alan Kanarya, Mert Hakan'ı da kapmıştı.







