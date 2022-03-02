Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe 'den bir önemli hamle daha geldi. Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen İsveçli sol açık Victor Cleasson haziran ayında sona erecek sözleşmesinin ardından Rusya'dan ayrılma kararı aldı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenilen Claesson için Fenerbahçe hemen devreye girdi. Oyuncunun menajeriyle görüşmenin gerçekleştirildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE FIRSATI KAÇIRMADI

Sol açık mevkine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe için bulunmaz bir fırsat olan Victor Claesson'a yeni sezon için ilk ciddi teklifin Sarı-Lacivertli kulüp tarafından yapıldığı da gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro alan Claesson 56 kez giydiği İsveç Milli Takım formasıyla fileleri 12 kez havalandırdı. Kanat oynamasına karşın son gol yollarında son derece etkili biri isim. 30 yaşında ve 1.83 boyunda olan Claesson'un istikrarlı ve disiplinli yapısı da dikkat çekiyor. Fenerbahçe yönetiminin oyuncuya yakın markajı devam ettirip 3 yıllık sözleşme imzalatmayı hedeflediği ve bu 3 yıllık teklifin de menajerine iletildiği ifade edildi. (Takvim)