Ersun Yanal’ın derbi öncesi maça kontrollü başlaması beklense de tam tersi oldu. Fenerbahçe, ilk dakikalardan itibaren oyunu domine eden ve zorlayan taraftı.

Bunda teknik heyetin elini en çok güçlendiren detay fizik kapasiteydi.

Takımın fizik gücünün artık adım adım zirveye çıkmasını sarı-lacivertliler iyi kullandı. İkinci yarının kısa bir bölümü dışında Fenerbahçe’nin fizik açıdan oyunun tamamında etkili olduğu vurgulandı. Son dakikalara girerken hucüm edip gol aranması da bu duruma örnek olarak gösterildi. Teknik heyete göre derbide belki üç puan alınamadı ama fizik ve taktik açıdan Galatasaray’a üstünlük sağlandı.

(Milliyet)