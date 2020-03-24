Real Madrid'in başarılı futbolcusu Karim Benzema, Instagram canlı yayınında takipçileriyle buluştu. 32 yaşındaki oyuncunun uzun süredir kavgalı olduğu eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena hakkında olay sözler sarf etmesi ise dikkat çekti.

Bir takipçisinin Valbuena'yı kendisine hatırlatması ve eski Fenerbahçeli oyuncu ile ilgili soru sorması üzerine sinirlenen Benzama, ''Mathieu'nun nerede olduğunu bilmiyorum. Denizin dibinde bir yerlerde olabiir.'' dedi.

Benzema ve Valbuena arasında ne olmuştu?

Yaklaşık 6 yıl önce Fransız futbolcu Valbuena’nın seks kaseti olduğu gündeme gelmişti ve tecrübeli futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan Benzema’nın kendisine şantaj yaptığını iddia etmişti.

Fransız basınına konuşan Valbuena, şantaj olayı sırasında Benzema ile aralarında bazı diyaloglar geçtiğini belirterek, "Benle konuşurken öfkeli bir tavrı yoktu ve doğrudan maddi yönde bir istekte bulunmadı ama sürekli birisiyle buluştuğumu tekrarladı" ifadesini kullanmıştı.

Bu olayların ardından iki futbolcuya da Fransa Milli Takımı'nın kapısı sonuna kadar kapandı.

150 bin Euro istendiği öne sürülmüştü

Benzema'nın hoş olmayan bir tavır sergilediğini kaydeden Valbuena, "Beni sevdiği için elindeki video görüntüsünü herhangi bir karşılık beklemeden yok edecek kadar dürüst birisini tanımıyorum. İnsanlara aptal muamelesi yapamazsınız. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım ve bu olaydan sonra Benzema ile aramızdaki ilişki bozuldu" değerlendirmesini yapmıştı.

Konuyla ilgili soruşturma, Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" konusunda yürütülüyor. Valbuena'ya özel hayatına ilişkin gizli çekilmiş bir videonun gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin Euro istendiği öne sürülmüştü.