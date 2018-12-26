Fenerbahçe'nin 2015 yazında Manchester United'dan renklerine bağladığı Luis Nani, ertesi yıl Valencia'ya satılmıştı.

Kariyerine altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon kulübünde devam eden 32 yaşındaki yıldız futbolcu ülkesinde yayım yapan Record gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Portekizli kanat oyuncusu, Ballon d'Or 2018'i kazanan Luka Modric'in kendi listesinde ilk 3'te dahi yer alamayacağını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Modric, kendi mevkiinin en iyi oyuncularından biri. Ancak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar'ın olduğu bir yerde Ballon d'Or'un gerçek sahibi o değil."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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