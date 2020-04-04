Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Gelecek planları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Josef, “Kulübümle 1.5 yıl daha kontratım var, tamamlamak istiyorum. Bitiminde yönetimle oturup konuşacağız. Kalpten dileğim, Türkiye’ye dönmek. O atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Türkiye’ye dönüp eksiği tamamlamak istiyorum, kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmek istiyorum” dedi.

'Benim için özel maç, Galatasaray maçıydı'

Attığı golle Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı devirdikleri maçı unutamadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, “Benim için özel, unutulmayacak maç; Galatasaray deplasmanıydı kesinlikle. Son dakikada attığım golle o maçtan galibiyetle ayrılmayı başarmıştık. O günden sonra Fenerbahçe, ne içeride ne dışarıda yanılmıyorsam bir daha Galatasaray’ı yenmeyi başaramadı. Bu, o golü benim için daha da özel kılıyor. Benim için özel maç, Galatasaray maçıydı” dedi.

'Onların hak ettiği, kupalar için oynayan Fenerbahçe’yi görmek'

Süper Lig’deki sezonu değerlendiren Brezilyalı orta saha “Bu sezon Trabzonspor ve Başakşehir daha önde gözüktüler. Galatasaray son dönemde iyi bir dönem geçiriyor. Bu güçlü takımlar, kazanmaya başladılar mı onları durdurmak zor olur. Fenerbahçe de tam tersi, sıkıntılı bir dönemin içindeydi. Umarım en kısa zamanda Fenerbahçe tekrar maçlar kazanmaya başlar. Çünkü taraftarların Fenerbahçe’ye ne kadar sevgi duyduğunu hepimiz biliyoruz. Onların hak ettiği, kupalar için oynayan Fenerbahçe’yi görmek” şeklinde devam etti.

'Ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam'

Brezilyalı oyuncu, gelecek tekliflere açık olduğunu açıkladı ve “Fenerbahçe’yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum” ifadelerine yer verdi.

Josef de Souza, 2015-2018 arasında Fenerbahçe formasını giymişti. Brezilyalı orta saha, Fenerbahçe forması ile Süper Lig’de 96 maça çıktı, 10 gol attı, 5 de asiste imza attı.







