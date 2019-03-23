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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Gregory van der Wiel, kulüpsüz kaldı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Gregory van der Wiel, bir kez daha kendisine kulüp arıyor. 31 yaşındaki Hollandalı sağ bekin MLS ekibi Toronto FC ile yollarını ayırdığı duyuruldu.

23 Mart 2019, Cumartesi 16:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Gregory van der Wiel, kulüpsüz kaldı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Gregory van der Wiel, bir kez daha kendisine kulüp arıyor. 31 yaşındaki Hollandalı sağ bek, dün yapılan resmi açıklamayla Toronto FC'den resmen ayrıldı.

MLS ekibinin yöneticisi Ali Curtis tarafından yapılan açıklamada "Uzun süreli görüşmelerin ardından her iki taraf için de en doğru çözümün yolların ayrılması olduğuna karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Takımının sezon öncesi kampında sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakılan ve 2 aydır takımdaki yerini alamayan yıldız futbolcu, Toronto'da çıktığı 34 maçta 4 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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