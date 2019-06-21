Fenerbahçe'nin elde ettiği son şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt'ın yakın arkadaşı Rob Jansen ile birlikte kulüp satın alacağı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Hollanda'da yayın yapan NPO1 adlı televizyon kanalına konuşan Jansen, "Bugüne dek birlikte iş yaptığım futbolcularla birlikte kulüp satın almayı uzun süreden beri arzuluyorduk." ifadelerini kullandı.

Satın alacakları kulübün ismini henüz veremeyeceğini ifade eden Jansen, "Kulübün nasıl yönetilmesi gerektiği ve en iyi yerlere gelebilmesinin nelere bağlı olduğuna dair ütopik fikirlerimiz var. Bu macerayı dört gözle bekliyorum. Başarılı olabilmek için ciddi bir şansımızın olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu. İkilinin hissedarı olacağı kulübün bir süredir yeni sahibini arayan İngiltere League One ekiplerinden Bolton Wanderers olabileceği konuşuluyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler