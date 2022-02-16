Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven, yeni sezonda sportif direktör olarak Marcel Brands'ın göreve geleceğini açıkladı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun da PSV'ye dönebileceği belirtildi.

Marcel Brands, 2018'de Hollanda ekibinden ayrılarak Everton'da göreve başlamıştı. 2021'in son bölümünde İngiliz ekibinden ayrılan Brands'ın yeni sezonda PSV'de göreve başlayacağı belirtildi.

PSV'nin şu anki teknik direktörü Roger Schmidt, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Voetbal International'a göre de Brands'ın daha önce birlikte çalıştığı Phillip Cocu'yu yeniden teknik direktör olarak takımın başına getirebilir.

Alt yaş gruplarından A takıma kadar PSV'de çalışan Phillip Cocu, ilk farklı kulüp takımı macerası için 2018'de Hollanda ekibinden ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçmişti. Fenerbahçe'de yaptığı kötü başlangıç ile sadece 15 maç görevinde kalabildi. 2019-20 sezonunda ise Championship ekiplerinden Derby'de çalıştı fakat buradaki macerası da pek iyi geçmedi.