Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile sezonun 14.hafta maçında karşılaşırken üç eski oyuncusu rakip oldu. Sezon başında kiralık olarak Başakşehir'e giden Deniz Türüç ile sözleşmesi bitip transfer olan Hasan Ali Kaldırım ve Atalanta'dan sonra geçen sezon Başakşehir'e gelen stoper Martin Skrtel ilk 11'de sahaya çıktı.

İlk golde Deniz Türüç ve Skrtel'in etkisi var





Başakşehir'in attığı ilk golde eski Fenerbahçeli oyunculardan Deniz Türüç serbest vuruşu kullanırken Skrtel'in şutu direkten döndü iyi takip eden Mahmut ise golü atan isim oldu

Hasan Ali Kaldırım net fırsat kaçırdı





Maçın ilk yarısında Hasan Ali Kaldırım ise uygun durumda ceza sahasında topla buluştu şutu son anda Tisserand'a çarpıp kornere gitti.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularında Giuliano ise son 20 dakika görev yaparken fazla etkili olamadı. Fenerbahçe karşısında kaleci Volkan Babacan dahil eski oyuncular etkisiz bir grafik çizdi



