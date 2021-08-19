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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni, Cibuti'ye transfer oldu

2017-19 yılları arasında Fenerbahçe kadrosunda yer alan ve sonrasında herhangi bir takımın formasını giymeyen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, Cibuti ekibi Arta/Solar7'a transfer oldu.

19 Ağustos 2021, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni, Cibuti'ye transfer oldu

Fenerbahçe 'nin eski kalecilerinden Carlos Kameni'nin yeni durağı sürpriz şekilde Cibuti oldu. Fenerbahçe'den ayrıldığından beri bir takımın formasını giymeyen 38 yaşındaki kaleci, Cibuti ekiplerinden Arta/Solar7'a transfer oldu. Transfer sonrası Kameni, yeni sezon hazırlıklarını Kamerun'da sürdüren takımının kampına katıldı. 

İspanya LaLiga'da Espanyol ve Malaga ile sergilediği başarılı performans sonrası 2017'de Fenerbahçe'ye transfer olan Kameni, burada geçirdiği iki sezonda beklentilerin altında kalarak forma şansını kaybetmişti. 

Kameni'nin transfer olduğu Cibuti ekibi Arta/Solar7, kadrosunda Alex Song ve yine ülkemizden tanıdığımız Dany Nounkeu gibi isimleri bulunduruyor. 

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