Geçtiğimiz sezonun başında göreve geldiği Fenerbahçe'den ligin 10. haftasında alınan 3-1'lik MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında ayrılan Phillip Cocu'nun yeni durağı artık belli olmuş gibi görünüyor. Ada'nın önde gelen spor kanalı Sky Sports, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Derby County'nin Hollandalı hocayla her konuda anlaştığını aktardı.

Haberde İngiliz kulübünün 48 yaşındaki teknik adamla ilgili resmi açıklamayı en geç yarına kadar yapacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Derby'nin halihazırdaki menajeri olan eski İngiliz futbolcu Frank Lampard'ın da çok kısa bir süre içerisinde efsanesi olduğu Chelsea'nin başına geçmesi bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler