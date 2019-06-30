Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Phillip Cocu, ligin 10. haftasında alınan 3-1'lik MKE Ankaragücü yenilgisinden sonra Sarı Lacivertliler'den kovulmuş ve o gün bugündür hiçbir takımı çalıştırmamıştı. Ada basını ise 48 yaşındaki hocayla ilgili olarak flaş bir iddiaya yer verdi.

The Times gazetesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Derby County'nin takımı Cocu'ya emanet etmek istediğini yazdı. Bilindiği üzere İngiliz ekibinin hâlihazırdaki menajeri olan Frank Lampard'ın büyük ihtimalle Chelsea'nin başına geçeceği konuşuluyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler