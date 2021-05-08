Fenerbahçe 'de Erol Bulut öncesi teknik direktör adayları arasında gösterilen Portekizli hoca Rui Vitoria, Rusya'ya gidiyor. Portekiz basınından Maisfutebol'un haberine göre tecrübeli teknik adam, Rus ekibi Spartak Moskova'dan cazip bir teklif aldı.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da görev yapan ve Aralık ayında takımdan ayrılan Rui Vitoria'nın Rus ekibinin yeni sezondaki şampiyonluk hedefi adına öncelikli isim olduğu aktarılıyor.

Rui Vitoria ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un da ilgilendiği belirtilse de şu an için Spartak Moskova ihtimalinin daha cazip olduğu belirtiliyor.