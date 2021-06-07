Fenerbahçe 'nin geçtiğimiz yaz transferine çok yaklaştığı Norwich'in Arjantinli yıldızı Emiliano Buendia, rekor ücretle takımını değiştirmeye hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Buendia'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Sky Sports'un haberine göre Championship'te sezonun oyuncusu seçilen Buendia'nın Aston Villa'ya transferi tamamlanmak üzere. Daha önce Arsenal'in de kadrosuna katmak istediği Buendia için Aston Villa, 38.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek. Bunun bonuslar ile birlikte 46.5 milyon Euro'ya çıkması bekleniyor.

Norwich formasıyla geride kalan sezonda 39 maça çıkan ve 15 gol, 17 asist ile yıldızlaşan Buendia'nın bu satışı Norwich kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.