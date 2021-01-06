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Fenerbahçe'nin eski gözdesi Buendia için Arsenal iddiası

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich'in formasını giyen ve sezon başında adı Fenerbahçe ile anılmış olan Emiliano Buendia için Arsenal'in devrede olduğu aktarılıyor.

06 Ocak 2021, Çarşamba 17:36 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin eski gözdesi Buendia için Arsenal iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sezonun ikinci yarısı adına kadrosunu güçlendirmenin yollarını arıyor. Daily Express, Arsenal'in Buendia için devrede olduğunu aktardı. 

Express'e göre Arsenal, Buendia'yı kadrosuna katmak istese de ocak ayında Norwich'i ikna edecek bir teklif vermelerinin muhtemel olmadığı belirtiliyor. 

Independent ise Buendia için oyuncu artı para ile bir orta nokta bulunabileceğini aktarmakta. Arjantinli oyuncu, yaz transfer döneminde Fenerbahçe 'nin gündeminde yer alırken transferin son anda gerçekleşmediği iddia edilmişti.

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