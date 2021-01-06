İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sezonun ikinci yarısı adına kadrosunu güçlendirmenin yollarını arıyor. Daily Express, Arsenal'in Buendia için devrede olduğunu aktardı.

Express'e göre Arsenal, Buendia'yı kadrosuna katmak istese de ocak ayında Norwich'i ikna edecek bir teklif vermelerinin muhtemel olmadığı belirtiliyor.

Independent ise Buendia için oyuncu artı para ile bir orta nokta bulunabileceğini aktarmakta. Arjantinli oyuncu, yaz transfer döneminde Fenerbahçe 'nin gündeminde yer alırken transferin son anda gerçekleşmediği iddia edilmişti.