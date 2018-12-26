Fenerbahçe’nin eski golcüsü Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti

Suudi Arabistan ekibi Al Wehda, Fernandao'nun kızının hayatını kaybettiğini açıkladı. Fernandao, haziran ayında yaptığı paylaşımda bir kız çocuğu olacağını duyurmuştu.

Son olarak haziran ayında yaptığı bir paylaşımda bir kız çocuğu olacağını açıklayan Fernando için Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden de başsağlığı mesajı yayınlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana’nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”