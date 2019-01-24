Tottenham Hotspur'da forma giyen Hollandalı santrfor Vincent Janssen, 2017/18 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti.

Sarı Lacivertliler'in geçtiğimiz yaz İngiliz kulübüne geri yolladığı 24 yaşındaki golcü futbolcu, uzun süreli ayak sakatlığının ardından bu yılın başında sahalara geri dönmüş ve U-23 takımıyla bir de gol kaydetmişti.

Londra kulübünün kadrosunda düşünmediği yıldız ismin geleceğiyle ilgili olarak Mauricio Pochettino'dan flaş bir açıklama geldi. Arjantinli menajer, Chelsea maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Janssen'le ilgili şunları söylüyor:

"Janssen'in durumunun çok net olduğunu düşünüyorum çünkü 1,5 yıldır bizim planlarımızda yer almayan bir futbolcu. Kulüp olarak kendisini takımımızda düşünmüyoruz.

1,5 yıl önce oynayabilmesi için kendisine kulüp bulmasını söyledik. Burada oynaması imkansız ama şu anda U-23 takımında forma giyiyor ve kendisi için en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Kulüp olarak yeniden mutlu olabileceği bir takım bulması için uğraşıyoruz."

Tottenham ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan Janssen'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler