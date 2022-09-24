Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu Hollandalı Gregory Kurtley van der Wiel'i 4,5 milyon dolar dolandırdıkları iddia edilen menajer Ümit Akbulut ile Sinan Siner'in yargılandığı davada savcılık, sanıkların "birden fazla ve zincirleme şekilde dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Kendilerini Floyd Mayweather'ın menajeri olarak tanıtmışlar

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Gregory Kurtley van der Wiel'in avukatı Abide Gülel katıldı. Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, Wiel'in, danışmanlık hizmeti almak için sanıklarla tanıştığını, sanıkların kendilerini bir otelin sahibi ve dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'ın menajeri olarak tanıttıklarını belirtti.

Kendisinin olmayan villayı satmış

Mütalaada, Akbulut'un kendisine ait olduğunu söylediği ancak herhangi bir hissesinin bulunmadığı tespit edilen siteden Wiel'e villa satarak toplamda 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin avro aldığı anlatıldı.

Wiel sanıkların hesabına 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin Euro yollamış

Sanıkların savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri ve sözleşmeye göre para aldıklarını söyledikleri belirtilen mütalaada, sözleşmedeki tutarın 2 milyon dolar olarak belirlenmesine rağmen Wiel'in 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin Euro'yu sanıkların hesabına yolladığı kaydedildi.

Hileli hareketlerle kandırdılar

Mütalaada, kendilerini bir otelin sahibi olarak da tanıtan sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri vurgulandı. Sanıkların, Wiel'in yabancı olmasından faydalanıp, kendilerini olduklarından farklı tanıtıp hileli hareketlerde bulundukları aktarıldı. (Ajansspor)