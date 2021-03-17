Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Serhat Akın, "A Lisans sahibiyim, şu anda bir takımda yardımcı antrenör olarak çalışabilirim. Ali Koç, seçime girdiğinde kendisine çok destek verdim. Fenerbahçe'ye çok büyük hava getireceğini düşündüm. Ama şu anda durum zor. 3 sezonda da şampiyonluk gelmezse, gerçekten durum çok kötüye gidecek. Başkan'ın devreye girmesi gerekir. Önce Comolli, şimde Emre Belozoğlu... bu sistem Türkiye'de işlemiyor. Başkan ağırlığını koymalı; Ayrıca Erol Bulut, Galatasaray maçından sonra gönderilmeliydi. Sonraki dönemde alınan bir kaç galibiyet aldatıcı oldu, Fenerbahçe, 60 gol yemiş Gençlerbirliği'ne mağlup oluyor ve şampiyonluk yarışının neredeyse dışında kalıyor. Bunlar beni çok üzüyor. Ben bir twitt attım. Joachim Löw, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Benim de Fenerbahçe'ye gelmemde emeği vardır. Beni Fenerbahçe'ye tavsiye eden Löw'dür. Ben o dönemde Karlsruher takımına gelmiştim. Oradan gördü. Löw dünya çapında bir isim. Alman milli takımını bırakıyor ve Fenerbahçe'ye aşık. Şimdi Löw'ün getirilmesi gerektiğini ben mi söyleyeceğim (?). Fenerbahçe'nin, kadroda yer alan dünya çapında isimlerin altında ezilmeyen bir teknik direktöre ihtiyacı var. Mesut Özil'i Alman milli takımına alan Löw'dür. Emre Belozoğlu başarılı mı değil mi burada ortaya çıkacak. Kadronun altında ezilen bir teknik direktöre mi gidecek yoksa Löw gibi dünya çapında bir teknik direktöre mi teklif götürecek. Artık başkanın masaya yumruğunu vurması gerekir. Bu sezon da giderse, herkesin masası, sandalyesi sarsılır" dedi.

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MESUT ÖZİL VE SERHAT AKIN'IN FENERBAHÇE'YE GELMESİNDE PAYI VAR. FENERBAHÇE ONUN İÇİN ÖZEL BİR KULÜP

Löw'ün de yaşadığı Almanya'nın Freiburg kentinde yaşayan ve Alman teknik direktörün en güvendiği Türk arkadaşı olan Ali Polat da "Joachim Löw'e dünya çapında ünlü takımların teklifi var; ama Löw'ün Fenerbahçe'ye karşı özel bir ilgisi var. Serhat Akın'ı Fenerbahçe'ye kazandıran da Löw'dür. Kesin olarak biliyorum, Mesut Özil'e Fenerbahçe'ye gitmesi yönünde telkinde bulundu. Fenerbahçe, Löw için özel bir kulüp ve onun ismi, net biliyorum, şu anda Fenerbahçe'nin masasında... Löw'ün Serhat Akın'la iyi ilişkileri hâlen devam ediyor. Dolayısıyla Serhat ile Fenerbahçe'de birlikte çalışmak ister" şeklinde konuştu.



