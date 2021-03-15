Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Kadıköy'de kazanamama serisi 4 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu sezon kendi evinde oynadığı 6 maçı kaybederek Kadıköy'de en fazla yenilgi aldığı sezonu yaşıyor. Maç sonunda 58 puanda kalan Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Ligin son sırasındaki Gençlerbirliği ise 24 puana yükseldi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Gençlerbirliği'ne karşı kaydeden Novak, 35'inci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin gol sevinci kısa sürerken sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza sahasına gelen ortayı uzaklaştırmak isteyen Serdar Aziz, topu kendi ağlarına gönderdi.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona ererken 63'üncü dakikada Floyd Ayite'nin golü Gençlerbirliği'ni öne geçirdi. Maçın son dakikalarında her iki kalede de art arda pozisyonlar gelse de başka gol çıkmadı ve mücadele 2-1 Başkent ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu mağlubiyetle Kadıköy'de 6. yenilgisini yaşadı ve evinde en fazla mağlup olduğu sezonu yaşıyor. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

SERHAT AKIN'DAN İSTİFA ÇAĞRISI

Gençlerbirliği yenilgisinin ardından sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet eden Serhat Akın, "Göztepe, Antalya ve Gençlerbirliği'ne kendi evinde yenil ve halen şampiyon olucaz de. Bırakın bu işleri bugünde gönderilmezse sene sonu daha farklı isimler gider bence."



