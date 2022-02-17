Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu Michal Kadlec, Çekya basınına Sarı-Lacivertli kulüpte yaşadıklarını anlattı.

2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş olan Kadlec, Sport.cz'ye verdiği röportajda, Sarı-Lacivertli kulübün sorunlarından, yaşadıklarına kadar birçok konu hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Kadlec'in röportajından öne çıkanlar:

Fenerbahçe'den yaklaşık 5,5 yıl önce ayrıldın, Kulüple iletişimin devam ediyor mu?

"Teknik heyetten masör ve fizyoterapistlerle olan iletişimimi koruyorum. Kadro çok değişti, birlikte oynadığım kimse kalmadı sanırım. Ne de olsa başkan farklı, o zamandan beri kulüpte birçok insan değişti. Ancak Filip Novák ile de temas halindeyim."

" Galatasaray 'ın durumu çok daha kötü"

Fenerbahçe bu sezon ideal pozisyonda değil, ligde altıncı sıraya kadar geriledi. Kulüpte ne olduğu hakkında bir fikrin var mı?

"Çalıştığım her kulübü takip ediyorum. Tüm Türkiye ligi artık biraz alt üst oldu. Trabzonspor önde ama üst sıralarda Konyaspor veya Adana Demirspor var, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yine oralardalar ama örneğin Galatasaray'ın durumu çok daha kötü. Nedenini söylemek zor. Duyduğuma göre Fenerbahçe taraftarları kesinlikle memnun değil, hoca son zamanlarda yine değişti. Son maçı kazanmalarına rağmen mükemmel durumda değiller."

"Taraftarlar da başkanı protesto ediyor"

Fenerbahçe üzerindeki baskı ne durumda?

"Baskı kesinlikle çok fazla. Kulübün hırsları her zaman en yüksek seviyededir. Bu asla değişmez ve işe yaramayınca insanlar üzülür. Üstelik bu yeni bir durum değil, Fenerbahçe aylardır bu durumda. Bildiğim kadarıyla taraftarlar da başkanı protesto ediyor. Bu hoş bir şey değil."

Son Fenerbahçe şampiyonluğunda kadrodaydın...

"Aynen öyle, ardından Süper Kupa'da Galatasaray'ı yendik, orada belirleyici penaltıyı gole çevirdim. Tabii ki bu anları hatırlamayı seviyorum çünkü orada bir kariyer geçirdim. İstanbul'daki hayatı asla unutmayacağım, çılgıncaydı."

"Kimsenin adını vermek istemiyorum"

Fenerbahçe'de çok sayıda ilginç ve ünlü futbolcuyla tanıştınız. Örneğin, orada Robin van Persie, Raul Meireles, Nani, Simon Kjaer veya Dirk Kuyt ile oynadın. Nasıllardı?

"Hepsi dünya futbolunun yıldızlarıydı ya da hala öyleler, benim için harika bir deneyimdi. Bazılarıyla daha çok, bazılarıyla daha az eğlendim. Bazıları bana daha rahat, bazıları daha kibirli geldi. Kimsenin adını vermek istemiyorum. Ama bir yandan bu Türkiye'nin büyüsü ve aynı zamanda belki de kulüpte işerin yürümemesinin sebeplerinden biri. Örneğin, Slovakya'da sahip olduğumuz uyumu orada bulamazsınız. Bir sürü millet ve kültür var, Türkiye'de takım olmak her zaman zor olmuştur. Ayrıca, bazen maaşlar orada ortaya çıkıyordu ve aniden birinin iki veya üç kat daha fazla aldığını ve iyi oynamadığını öğrenince üzülenler oluyordu."

Miroslav Stoch sizin de Fenerbahçe'de takım arkadaşındı...

"Tabii ki. Oraya gittiğimde benim için çok tanıdık biriydi, ona her şeyi sordum. Beni İstanbul'a götürdü, güzel restoranlar gösterdi ve birlikte diskoya gittik. Her köşede fotoğrafçılar vardı. Diskodan tekneyle ayrıldığımı hatırlıyorum. Özellikle başlarda Mino bana çok yardımcı oldu. İstanbul'daki yardımları için minnettarım."

Fenerbahçe ile Slavia arasındaki maçı nasıl yorumlarsın?

"Sanırım berabere bitecek. Fenerbahçe'nin ne gibi sorunları var tam olarak bilmiyorum. Slavia'nın hangi taktikleri seçeceğini göreceğiz. İki takımı eşit görüyorum."



