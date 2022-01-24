Fenerbahçe 'nin 2020-21 sezonunda Basel'den kadrosuna dahil ettiği ve sezon başında Khimki'ye gönderilen Kemal Ademi, Sarı Lacivertlilere dair flaş suçlamalarda bulundu. İsviçreli forvet yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin ilk 11'inin menajerler tarafından kurulduğunu ifade etti.

İşte o sözler:

"Basel'de teknik direktör değişikliği olmuştu, yenisiyle ortak dilde buluşamıyorduk. Ayrılmam gerekiyordu. Almanya'dan da teklif vardı ancak Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübüydü ve oraya transfer oldum. Saklamayacağım, finansal olarak da teklif çok iyiydi. Geleceğimi düşünmem gerekiyordu. Mesut Özil ve Luiz Gustavo gibi yıldızlarla beraber oynadığım için mutluyum. Fenerbahçe'de de Basel'deki gibi bir durum olmuştu, teknik direktör değişmişti."

"Türkiye'de menajerler, maçları çok etkiliyor. Bir çok menajer kulüp başkanıyla yakın iletişim kuruyor, kadroda kimin olması gerektiğine karar veriyor. Enner Valencia ile güzel bir rekabetim oldu ama ben nadiren sahaya çıkabiliyordum. Dört aylığına kiralanmak zorunda kaldım. (Fatih Karagümrük) O zaman da iyi değildim. Fenerbahçe'ye döndüğümde kendimi daha iyi hissediyordum ama Türkiye'den ayrılmak istediğime karar verdim."







