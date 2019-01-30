Fenerbahçe'nin eski forveti Vincent Janssen Real Betis yolunda
Geçen sezon Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen ancak bu sezon hem Sarı Lacivertliler hem de Tottenham tarafından tercih edilmeyen Vincent Janssen, Jese Rodriguez'i alan Real Betis'e transfer olmak üzere...
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; kadrosunu yeniden yapılandırmak isteyen Tottenham, maddi güç sağlamak amacıyla elidne kullanmadığı oyuncuları satmak istiyor.
Bu konuda başı çeken oyunculardan biri de Hollandalı Vincent Janssen...
Real Betis'in de 25 yaşındaki forveti istediği kulüpler arasındaki görüşmelerin ilerlediği belirtiliyor.
Bu haberi de okudularFenerbahçe'den son dakika transfer bombası! Fb transfer haberleri