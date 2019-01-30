İngiliz basınında yer alan haberlere göre; kadrosunu yeniden yapılandırmak isteyen Tottenham, maddi güç sağlamak amacıyla elidne kullanmadığı oyuncuları satmak istiyor.

Bu konuda başı çeken oyunculardan biri de Hollandalı Vincent Janssen...

Real Betis'in de 25 yaşındaki forveti istediği kulüpler arasındaki görüşmelerin ilerlediği belirtiliyor.

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