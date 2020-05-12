İspanya 3. Lig ekiplerinden Atletico Sanluqueno, 39 yaşındaki futbolcusu Daniel Güiza ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Atletico Sanluqueno'nun yaptığı açıklamada gelecek sezonun ilk hamlesini yaptıklarını ve Daniel Güiza'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattıklarını belirtti.

2017-18 sezonunda Atletico Sanluqueno'ya giden Güiza, o sezondan bu yana aynı takımın formasını giyiyor.

İspanya Milli Takımı ile bir Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Güiza, Atletico Sanluqueno formasıyla gelecek sezon da futbol kariyerine devam edecek.