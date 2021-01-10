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Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin, yarın oynayacağı BB Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı Lacivertliler'de Novak, Ademi, Perotti ve Sosa, BB Erzurumspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

10 Ocak 2021, Pazar 14:38 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte Erzurum kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Altay, Harun, Gökhan, Serhat, Nazım, Tisserand, Lemos, Sadık, Serdar, Caner, Gustavo, Fatih, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Uğur, Ferdi, Sinan, Thiam, Valencia, Samatta, Cisse"

Fenerbahçe'de Novak, Ademi, Perotti ve Sosa, BB Erzurumspor maçı kafilesine dahil edilmedi.



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