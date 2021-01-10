Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte Erzurum kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Altay, Harun, Gökhan, Serhat, Nazım, Tisserand, Lemos, Sadık, Serdar, Caner, Gustavo, Fatih, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Uğur, Ferdi, Sinan, Thiam, Valencia, Samatta, Cisse"

Fenerbahçe'de Novak, Ademi, Perotti ve Sosa, BB Erzurumspor maçı kafilesine dahil edilmedi.







