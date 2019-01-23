Deportes&Finanzas şirketi, geride kalan 2018 yılında futbol kulüplerine dair sosyal medya istatistiklerini yayımladı.

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Fenerbahçe kulübünün 13 Aralık 2018 tarihinde yeni teknik direktörü Ersun Yanal için attığı tweet'in Türk futbolunda yılın tweet'i olduğu ifade edildi.

Sarı Lacivertliler'in Yanal'ı alıntılayarak attığı "Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir. Yuvana hoş geldin Ersun Yanal!" tweet'inin 2018 yılı içerisinde 227 bin etkileşim aldığı kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler