Almanlar’ın ‘Yeni Mesut’ yakıştırması yaptığı 19 yaşındaki futbolcu henüz Mainz A Takımı’nda forma giyemedi. Bu sezon U19 Takımı’nda oynadığı 15 karşılaşmada 6 gol atarken, 4 de asist yaptı. Erkan, müthiş oyun görüşü ve usta işi paslarıyla ön plana çıkan bir oyuncu. Bir 10 numaraya göre mücadeleci bir yapısı da var. Ancak performansında istikrar sağlayamaması, oyun içinde yaşadığı düşüşler, geliştirmesi gereken yönleri. Fenerbahçe’de, iyi uyum yakalayacağı bir forvetle çok iyi işlere imza atabilir.

Arda Erol







