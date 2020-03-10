Sportif açıdan yaşanan hayal kırıklıkları sonrası 2020-21 sezonu hem sarı-lacivertli futbol takımı, hem de yönetim için kritik bir döneme kapı açacak. Bir hüsran daha yaşanması durumunda Ali Koç’un yeniden aday olmayabileceği yorumları dahi yapılıyor. Başkanın saha sonuçlarına göre karar vermesinden endişe ediliyor

Fenerbahçe’de gelecek sezon sonu seçim heyecanı yaşanacak. İki sezondur sportif açıdan hayal kırıklıkları yaşayan sarı-lacivertlilerde, Başkan Ali Koç için yeni sezon büyük önem taşıyor. Seçim sezonunda takımın başarılı olmasının çok kritik olduğu belirtiliyor. Kulüp içinde teknik adam konusu sonrası en çok konuşulan konuların başında da bu geliyor. 2020-21 sezonunda başarısız olunsa dahi Başkan Ali Koç’un yine de seçimi kazanacağı fikri hakim.

Ancak arka arkaya alınan kötü neticeler sonrası gelecek sezon da hayal kırıklığı yaşanırsa Başkan Koç için “Aday olmayabilir” yorumları yapılıyor.

Yönetim ve kulüp içinde de Ali Koç’un gelecek sezonki sonuçlara göre karar vermesinden endişe ediliyor. Ali Koç daha önce iki dönem görev yapmak istediğini ifade etmişti. Ancak gelecek sezon da takım toparlanmazsa sarı-lacivertli başkanın bu kararını gözden geçirme ihtimalinden bahsediliyor. Dolayısıyla sarı-lacivertli yönetim 2020-21 sezonuna olmazsa olmaz gözüyle bakıyor.

Şimdiden gelecek sezon mutlaka şampiyon olacak bir kadro ve takım ortaya çıkarılması hedefi belirlenmiş durumda. Artık başarısızlık konusunda kredisi de bulunmayan sarı-lacivertliler, hem bu sezon en ciddi hedef olan Türkiye Kupası’nı kazanmak hem de gelecek sezon doğrudan şampiyonluğu kazanabilecek bir takım kurmayı planlıyor. Bu nedenle son derece yoğun bir gündem Fenerbahçe yönetimini bekliyor. Samandıra’daki teknik direktör belirsizliğini bitirmek ve sportif başarı özlemini dindirmek de önemli hedefler arasında. (Skorer)