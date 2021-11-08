Süper Lig’de 12. hafta mücadelesinde dün akşam Ülker Stadı’nda Kayserispor’u ağırlayan Sarı-Lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Zorlu mücadeleden 1 puanla ayrılan Vitor Pereira’nın öğrencileri, son dakikada Mesut Özil’in penaltıdan kaydettiği golle milli araya 1 puanla gitti. Dün akşamki mücadelede ev sahibi ekip, özellikle oyunun son bölümünde etkili bir görüntü sergilese de oyuncular, tam 4 kez rakip kalenin direklerini geçemedi. Fenerbahçe adına negatif tabloda ön plana çıkan en kilit konu ise yine duran top organizasyonlarından yenilen gol oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde Antwerp’le oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan ve Aytemiz Alanyaspor ile Konyaspor karşılaşmalarıyla devam eden kâbus, dün akşam da sürdü.

Penaltıdan sonra...

Mücadelenin 33. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin kullandığı penaltının direğe takılmasından sadece 6 dakika sonra Kayserispor, duran toptan golü buldu. 39. dakikada sağ kenardan kullanılan kornerde Emrah ortayı yaptı, Thiam’ın kafa vuruşunda direkten dönen topu kale sahası içinde Dimitrios Kolovetsios tamamladı ve Fenerbahçe kalesinde yine bir duran top golü gördü.