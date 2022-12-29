Önce Giresunspor ardından Trabzospor mağlubiyetleri geldi, liderlik gitti. Ancak Fenerbahçe , Hatayspor karşısında sergilediği performansla çok iyi bir geri dönüşe imza atmayı başardı.





Farklı kazanıp izni kaptılar

Jorge Jesus, öğrencilerinin Hatayspor karşısında sergilediği etkili futbolu ve alınan farklı galibiyeti ödülsüz bırakmadı. Portekizli teknik adam, takımına bir gün izin verdi. Sarı-Lacivertli futbolcular dünü dinlenerek geçirdi.

Süper Lig’de hafta sonunda maç yok. Haftaya salı günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile başlayacak.

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Willian Arao damga vurdu

Brezilyalı oyuncu, Hatayspor maçında stoper ve orta alanda dönüşümlü olarak oynadı. Arao, 4-0’lık galibiyetin gizli kahramanlarından biri oldu.

30 yaşındaki futbolcu yaptığı asistin yanı sıra tam 10 top kazandı, 7 pas arası yaptı ve 11 ikili mücadele kazandı. Willian Arao, Miguel Crespo’nun yokluğunda kusursuza yakın bir performans sergiledi.





Serdar Dursun: Daha ölmedik!

Serdar Dursun, bu sezon Jorge Jesus’un fazla şans vermediği oyunculardan biriydi. Tecrübeli forvet, hazırlık maçlarında etkili bir performans sergilese de kupadaki İstanbulspor ve ligdeki Trabzonspor karşılaşmalarında süre alamadı. Milli golcü, Hatay karşısında 75’te oyuna girdi ve 86’da bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Serdar Dursun dün Instagram’dan sevinç fotoğrafıyla birlikte, “Daha ölmedik yeğen” paylaşımı yaptı.

Dönüşü muhteşem oldu

Önce Giresun, ardından Trabzospor mağlubiyeti geldi, liderlik gitti. Ancak Fenerbahçe, peş peşe 2 yenilginin ardından dönüşü muhteşem yaptı. Sarı-Lacivertliler, Hatayspor karşısında 4-0 kazanmakla kalmadı, 15 isabetli şutla rekor kırdı, istatistikleri alt üst etti.

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına Kadıköy’deki şok Giresunspor yenilgisiyle girmişti. Aradan çıkıştaki ilk lig maçında ise Trabzonspor deplasmanında 2-0 kaybeden Jesus ve öğrencileri, zirveyi ezeli rakibi Galatasaray ’a kaptırmıştı. Sarı- Lacivertliler, yeni bir sayfa açmayı hedeflediği Hatayspor karşılaşmasında tam anlamıyla şov yaptı. Peş peşe 2 yenilgiye rağmen taraftarlar tribünleri doldurdu, Jorge Jesus ve takıma büyük bir destek verdi. Fenerbahçe, Akdeniz ekibi karşısında sadece 4-0’lık farklı bir galibiyet almakla kalmadı, ortaya koyduğu müthiş futbol ve inanılmaz istatistikleriyle de ezeli rakiplerine şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğunun mesajını net bir şekilde gönderdi.

Hatay’ın isabeti yok!

Sarı-Lacivertliler, kaleyi bulan tam 15 isabetli şutla bu sezon Süper Lig’de bu alanda rekor kırdı. Yüzde 66 oranında topa sahip olan, 506 başarılı pasa, yüzde 90’lık isabetle ulaşan ve 11 korner kullanan Fenerbahçe, futboluyla taraftarı mest etti. Bunları yaparken, Hatayspor’a tek bir isabetli şut bile çektirmeyen Kanarya, rakibine korner bille kullandırmadı! Üstelik Hatay, sadece 204 başarılı pas yaparak rakibinin yarı pas sayısına bile ulaşamadı. Bu görkemli zafer, camiayı yeniden mutlu son için kenetledi. Gözler artık önümüzdeki hafta salı günü oynanacak Antalyaspor maçına çevrildi.





Gol olup yağıyor

Fenerbahçe, Hatayspor filelerini 4 kez havalandırarak ligde 15 maç sonunda tam 40 gole ulaştı. Sarı-Lacivertliler en son 1998-99 sezonunda benzer bir istatistik yakalamıştı.

Sarı-Lacivertliler, bu sezon bazı maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşadı. Hatayspor maçı öncesi oynanan 3 lig karşılaşmasında sadece 2 kez ağları sarsan Fenerbahçe, bu golleri de penaltıdan bulmuştu.





Buna rağmen 36 golle ligin en skorer takımı olan Kanarya, Hatayspor karşısında 4 defa fileleri havalandırdı. Sarı-Lacivertliler böylece ligde 15 hafta sonunda gol sayısını 40’a yükseltti. Fenerbahçe, böylece 1998-99 sezonundaki istatistiğini egale etmeyi başardı.

Resmi maçlarda 2.39 ortalama

Kanarya’nın rekoru ise 1959-60 sezonunda 15 maç sonunda ulaştığı 41 goldü... Fenerbahçe, ligde olduğu kadar Avrupa’da da gol yollarında son derece etkili oldu. Bu sezon toplamda 28 resmi maça çıkan Sarı- Lacivertliler, rakip fileleri tam 67 kez havalandırdı. Kanarya’nın maç başı gol ortalaması 2.39 olarak gerçekleşti. (Aslıhan Çil)