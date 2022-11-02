UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe , Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Ukrayna'da devam eden savaştan dolayı Polonya'da oynanacak olan mücadele sarı-lacivertlile için büyük önem taşıyor.

Grupta averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, koltuğunu bırakmamak için Dinamo Kiev karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.





KADRO BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlıktan kurtulan Joshua King kadroya dönerken, Luan Peres, Mert Hakan Yanda, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Diego Rossi kadroya alınmadı.

Altay, Ertuğrul, Furkan, Szalai, Serdar, Yiğit Efe, Osayi, Yusuf, Alioski, Ferdi, İsmail, Arao, İrfan Can, Arda Güler, Joshua King, Valencia, Pedro ve Batshuayi.





Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanacak mücadele 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak. Hırvat Hakem Duje Strukan'ın yöneteceği mücadele EXXEN'den canlı olarak ekranlara gelecek.