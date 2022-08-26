Sarı-Lacivertli camiada tüm gözler santrfor transferine çevrilse de teknik direktör Jorge Jesus her maç sonu röportajında ısrarla "Ofansif olarak çok güçlüyüz. Her oyuncuma inanıyor ve güveniyorum" mesajını veriyor. Başkan Ali Koç ve ekibinin forvet transferi için çalışma yürüttüğü bilinse de Fenerbahçe sürpriz bir bölge için harekete geçmişti.

Bir süredir görüşmeler sürüyor

Kanarya, mali yükümlülükleri yerine getiremediği gerekçesiyle 3.Lig'e düşürülen Bordeaux'nun sol kanadı Dilane Bakwa için bir süredir Fransız ekibiyle görüşme halindeydi. Fakat Fransız basınından kötü haber geldi. L'Equipe, hem Sarı-Lacivertliler'in teklifini açıkladı hem de pazarlıklarda şu an için sonuca varılmadığını duyurdu.

Yeni teklif konusu belirsiz

L'Equipe'in haberine göre; Kanarya, 20 yaşındaki oyuncu için para artı Burak Kapacak teklifi sundu fakat bu öneri Bordeaux tarafından kabul görmedi. Fenerbahçe'nin, Fransız futbolcu için yeni bir teklif yapıp, yapmayacağı ise merak konusu.

Mali sorunları var

Hatırlanacağı üzere Burak, Bursaspor forması giyerken Bordeaux'yla görüşmüş, transferi son anda yatmış ve hemen ardından Sarı-Lacivertliler'e imza atmıştı. Kanarya da bu nedenle Burak'ı bu transferde koz olarak kullandı ancak mali açıdan sorun yaşayan Bordeaux bu teklife sıcak bakmadı.







