MENÜ

Fenerbahçe'nin derbi 11'i belli oluyor! 4 değişiklik birden

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor. Erol Bulut, Beşiktaş maçında Nazım Sangare, Caner Erkin, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'yı ilk 11'e alacak.

18 Mart 2021, Perşembe 11:12 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'nin derbi 11'i belli oluyor! 4 değişiklik birden

Gençlerbirliği karşısında alınan şok yenilgiyle adeta türbülansa giren Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin ilk 11’inde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.

Sarı lacivertlilerde ‘Şampiyonluk yarışına devam ya da tamam’ anlamına gelen karşılaşmada kale hariç tüm mevkilerde revizyona gidilecek. Gökhan Gönül’ün Gençlerbirliği maçında sakatlanmasının ardından Nazım Sangare’nin sağ bekte oynaması kesinleşirken, sol bekte de kanat bindirmeleri ve etkili ortaları göz önüne alınarak Caner Erkin’e forma verilecek.


İlgili Haberler
SON DAKİKA! Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, havalimanını birbirine kattı!


Pelkas 10 numara pozisyonuna

Sakatlık sürecinin ardından Gençlerbirliği önünde Jose Sosa ile yan yana oynayan ön libero Luiz Gustavo’nun yanında derbide İrfan Can görev yapacak.

Bu ikilinin önünde pres yapan oyuncu olarak Mert Hakan oynayacak, Pelkas ise takımın on numarası olacak. Kanat forvet şeklindeki ileri uçta Enner Valencia sağ, Thiam sol tarafta görev alacak, bu ikili maç sırasında sık sık yer değiştirecek. Sarı lacivertlilerde Osayi Samuel, Ozan Tufan, Samatta ve Ferdi hamle oyuncusu olacak.

Hürriyet


İlgili Haberler
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vuracak 2 adam: Sergen Yalçın ve Erol Bulut


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...