Fenerbahçe’de hesaplar şaştı... Liglere verilen milli aradan sonra üst üste galibiyetlerle ilk yarıyı zirvede kapatmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler, deplasman kabusuna yenik düştü. Kayserispor’a tek golle mağlup olan, geçen hafta Yeni Malatya ile berabere kalan Kanarya, dün akşam da Göztepe’den 1 puanı zor kurtardı. Geriden gelip yakaladığı rakibi karşısında özellikle son çeyrekte büyük sıkıntılar yaşayan ve kalesinde pozisyon üstüne pozisyon gören Fenerbahçe, gelecek hafta Gençlerbirliği karşısında bu kaybı telafi etmeyi hedefliyor. Ancak Fener’in bir sonraki deplasmanı Sivas’ta ve Sarı- Lacivertliler’in dış saha kabusuna bir çözüm bulması gerekiyor.

Kritik viraj başlayacak

Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçen Gençlerbirliği ve lider Sivas’a karşı iki maçtan sonra Fenerbahçe’yi bu kez de Kadıköy’de Beşiktaş derbisi bekliyor. Ardından Çaykur Rizespor deplasmanıyla Kanarya’nın ilk yarı macerası sona erecek.

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