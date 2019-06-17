Fenerbahçe'nin Deniz Türüç teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray’ın da teklif yaptığı Deniz Türüç için Fenerbahçe atağa geçti. Kayserispor’a 3.5 milyon Euro ile birlikte Barış Alıcı teklif edildi.

17 Haziran 2019, Pazartesi 09:08
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Fenerbahçe'nin Deniz Türüç teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da teklif yaptığı Deniz Türüç için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro+Barış Alıcı'yı önerdi. Galatasaray'ın teklifinin 3 milyon Euro'nun altında olduğu konuşulurken, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcu için bir adım önde olduğu öğrenildi.

DENİZ TÜRÜÇ FENER'İ İSTİYOR

Başkanvekili Semih Özsoy'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile bir araya geldiği belirtilirken, Deniz Türüç'ün de Sarı-Lacivertli kulübü istediği belirtildi.

26 yaşındaki Deniz 5 kez milli oldu. Geçen sezon 26 maç oynadı ve 8 gole direkt katkı verdi.

Kaynak: Takvim

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