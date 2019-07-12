Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Medipol Başakşehir'de geçiren Rus sol bek Fedor Kudryashov'un adı, bir süredir Fenerbahçe'yle birlikte anılıyordu. 32 yaşındaki futbolcunun yeni durağı ise Rusya Premier Ligi'nin yeni ekiplerinden FC Sochi oldu.

Transfer, Rus ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyurulurken kontrat detayları hakkında ise hiçbir bilgi verilmedi. Deneyimli savunmacı, Başakşehir'de 8 maçta forma şansı bulmuş ve fileleri 1 kez havalandırmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler