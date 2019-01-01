Fenerbahçe'de Emre Mor yeniden gündemde... İspanyol ekibi Celta Vigo'nun bir türlü bekleneni veremeyen 21 yaşındaki oyuncuyu kiralama kararı alması üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, araştırma başlattı.

ERSUN YANAL DA TRANSFERE OLUMLU BAKIYOR

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Emre'nin eski formuna kavuşması halinde takıma önemli katkı yapacağı görüşünde olduğu ve şartlar uyarsa transferine olumlu baktığı iddia edildi.

Gurbetçi oyuncunun son durumu hakkında bilgi toplayan yönetim, gelecek raporlara göre harekete geçecek.

REKOR BONSERVİSLE GİTMİŞTİ

A Milli Takım formasıyla EURO 2016 eleme maçlarında dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, o dönem Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyiyordu.

Önce 9 milyon 750 bin euro'ya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dourtmund'a transfer olan Mor, Alman temsilcisinde bir sezonda 19 maça çıkabildi.

1 gol 3 asisti yeterli bulunmayan Emre, sezon sonunda 13 milyon euro karşılığında Celta Vigo'nun yolunu tuttu. Burada da düşüşü devam edince, gözden çıkarıldı.

GALATASARAY DA TAKİPTE

İspanyollar Emre Mor ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini belirtti. Fatih Terim, A Milli Takım'da forma verdiği genç oyuncuyu daha önce de istemişti.

9 MAÇTA ŞANS BULDU

Kanatların yanı sıra forvette de oynayabilen Emre Mor, bu sezon sadece 4'ü ilk 11 olmak üzere 9 maçta şans buldu; 2018'de gol ve asist üretemedi.

KADRO DIŞI KALDI

İspanyollar, Emre Mor ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini belirtti. Fatih Terim, A Milli Takım'da forma verdiği genç oyuncuyu daha önce de istemişti.(Takvim)