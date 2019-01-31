Ara transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Benfica'nın 25 yaşındaki Nicolas Castillo'nun yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesinin edindiği bilgilere göre Şilili golcü, 10 milyon dolar karşılığında Meksika takımı Club America'ya transfer oldu ve yeni takımına imza atmak için yola çıktı.

Castillo, Benfica'ya 2018 yazında bir başka Meksika ekibi Pumas'tan 7 milyon 870 bin euro karşılığında transfer edilmişti. Yıldız futbolcunun bu sezon çıktığı 11 maçta golü bulunmuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler