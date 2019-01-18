Arsenal'da bu sezon beklentileri bir türlü karşılayamayan ve İngiliz kulübü tarafından satış listesine koyulduğu iddia edilen Mesut Özil'le ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Topçular'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve adı, son dönemlerde Fenerbahçe için de geçen 30 yaşındaki 10 numaranın Serie A devi Milan'a gidebileceği öne sürüldü.

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, kulübün CEO'su Ivan Gazidis'e Özil'in alınmasını önerdi ancak ve bu durum camiada krize yol açtı. Haberde Gazidis'in bu teklifi geri çevirdiği ve bu nedenle ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği belirtildi.

Haftalık 400 bin euro kazanan Mesut'un Arsenal ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor. Yıldız ismin yüksek maaşı, transferinin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler